Schepen uit Houthulst betrapt 2 dieven in kasteel de Groote

Het is lang niet de eerste keer dat het kasteel de Groote, gebouwd in Engelse stijl door Jan-Pieter Cassiers in 1848, ongewenst bezoek krijgt. Nadat het zwaar beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog kwam, werd het heropgebouwd en later genoemd naar burgemeester Eugène de Groote. In juni 2019 richtten tieners nog een ravage aan in het kasteel, onder meer door het gooien van bijlen in schilderijen. Ook krakers vertoefden al op het domein. Het kasteel en domein zijn nu eigendom van de erfgenamen van de Groote: de Engelse familie White.