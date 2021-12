Schumanplein Brussel krijgt make-over van € 21 miljoen: "Ontmoetingsplek voor auto’s wordt ontmoetingsplek voor mensen"

Urban.brussels heeft de bouwvergunning toegekend voor de volledige heraanleg van het Schumanplein in de Europese wijk van de hoofdstad. In 2015 bereikten Pascal Smet (Vooruit) en Rudi Vervoort (PS) een politiek akkoord om het Schumanplein in het hart van de Europese wijk in Brussel grondig aan te pakken. Datzelfde jaar schreef Brussel Mobiliteit een internationale architectuurwedstrijd uit, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. In 2017 werd het ontwerp van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT aangeduid als winnend ontwerp. COBE, met hoofdkantoor in Kopenhagen, is een groot internationaal architectenbureau dat meermaals in de prijzen viel. BRUT is een jong Brussels bureau.