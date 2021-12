Skaten en lokale producten aanbieden in het vroegere slachthuis in Hasselt

Ontwikkelaar ION uit Waregem heeft als nieuwe eigenaar Monumento ingeschakeld, een organisatie gespecialiseerd in de herbestemming van oude gebouwen. En die is nu aan de slag gegaan op de site in de Havenstraat. “We willen nieuwe systemen vinden waarbij we onbenutte ruimtes inzetten voor de buurt en haar bewoners”, vertelt Caroline Staessens van Monumento. “Door mensen te verbinden aan oude, onbenutte ruimtes, al is het maar tijdelijk, creëren we een nieuwe dynamiek en een nieuwe identiteit.” Het past ook in de plannen van de stad Hasselt om de buurt te doen heropleven. Staessens kiest daarom voor een Urban Experimenthub. “In het voormalige slachthuis willen we ruimte scheppen voor theater, expositie en een producent van lokale voedingsproducten die zijn producten aanbiedt. Maar er zal ook plaats zijn voor kantoorfuncties, ateliers en een repetitieruimte.”