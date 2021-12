Autoproducent Tesla schakelt de mogelijkheid uit om spelletjes te spelen tijdens het autorijden

Afgeleide bestuurders zijn een van de hoofdoorzaken waarom het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten stijgt. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Volgens schattingen van het Amerikaanse Department of Transportation kwamen in de eerste zes maanden van dit jaar 20.160 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 2006, aldus The New York Times. Een onoplettende of afgeleide bestuurder zou in 10 procent van de gevallen aan de oorzaak van het ongeval liggen.