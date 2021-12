Toestellen die de lucht verversen en ontsmetten in de leraarskamer bewijzen hun nut in Tongeren

De toestellen installeren, is niet zo moeilijk, ze kunnen vrij goed geïntegreerd worden in een lokaal. "De kostprijs is op dit moment nog geen issue omdat we in een proefproject betrokken zijn, maar ik heb me laten vertellen dat ze betaalbaar zijn. Vergeet niet dat ventileren ook geld kost op het vlak verwarming en klimaat. Nu staan ze in de leraarskamer maar er zullen er ook ergens in een klaslokaal geïnstalleerd worden om te kijken wat daar de resultaten zijn, maar dat zal wellicht in een andere school gebeuren. Ondertussen gaat het proefproject in de leraarskamers van het Viio wel nog door, om te evalueren na één jaar", aldus directeur Guy Voets. Die voegt er nog aan toe dat het te vroeg is om een beslissing te nemen over de permanente plaatsing van zulke toestellen, want de budgetten zijn hoe dan ook groter dan voor de aankoop van bijvoorbeeld een CO2-meter.