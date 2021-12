Tractoren houden feeërieke kerstoptocht in Beveren

De laatste jaren zie je het steeds vaker in de week voor kerstmis: verlichte tractortochten. Nadat er eerder in onder andere Lokeren, Aalst en Kruibeke al een feeëriek schouwspel te zien was, was het donderdagavond de beurt aan Beveren en deelgemeente Haasdonk. Op een veld in de Dweerse Kromstraat in Beveren verzamelden zo'n 150 tractors om van daaruit een tocht door Haasdonk en Beveren te rijden met versierde tractoren.

