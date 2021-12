2 vrienden gewond geraakt bij zwaar ongeval in Aartrijke

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur in de Steenstraat in Aartrijke, een deelgemeente van Zedelgem. 2 vrienden van 28 en 34 jaar kwamen met hun wagen uit de richting van Wijnendale in Torhout toen het net voor het binnenrijden van Aartrijke verkeerd liep. De auto begon in een bocht te slippen en belandde tegen een boom. Een thuisverpleegkundige, die net uit de andere richting kwam gereden, stopte om de eerste hulp te bieden.