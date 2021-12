Vergunning voor moskee in voormalige Bio-Planet in Kortrijk mits voorwaarden

De huidige Atakwa-moskee in de Stasegemsestraat in Kortrijk barst uit zijn voegen. De moslimgemeenschap kocht het oude Bio-Planetgebouw in de Brugsesteenweg aan om daar een grotere moskee in te richten. De provincie heeft alvast de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten op drukke momenten stewards ingezet worden om het verkeer in goede banen te leiden. De moskee mag het dakterras en de tuinen niet als buitenterras gebruiken.