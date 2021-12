Vier plofkrakers veroordeeld voor plofkraken in Kinrooi, Bree en Hamont-Achel

De vier plofkrakers probeerden in 2019 uit vijf verschillende geldautomaten geld te stelen. Op enkele weken tijd sloegen ze onder andere toe in Kinrooi, Hamont-Achel, Bree, Wezet en Eupen. Ze gebruikten in Nederland eerst een bankkaart om geld op een rekening te storten, om die dan enkele uren later in België in een bankautomaat te steken om de schuif open te krijgen voor het inbrengen van een pizzaschijf met explosieven. In het BNP Paribas Fortis-filiaal in Hamont-Achel konden ze zo 153.000 euro meenemen.