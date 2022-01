Moeten er meer bedden komen en hoe vinden we personeel? Vijf vragen over toekomst zorgsector in coronatijden

België beschikte in 2020 over 34.248 ziekenhuisbedden, omgerekend 554 per 100.000 inwoners, volgens data van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). We zitten daarmee boven het gemiddelde in de OESO-landen. In Nederland waren het er maar 321 (in 2019), in Duitsland dan weer 800 (in 2019).

Daarvan zijn er 2.000 bedden voor intensieve zorg (IZ), ofwel ongeveer 17 per 100.000 inwoners, ook meer dan Nederland en minder dan Duitsland. Maar in realiteit wordt ongeveer 10 procent daarvan tijdens de vierde golf niet gebruikt door personeelstekort. We hebben dus 1.800 beschikbare IZ-bedden. "Meer bedden voorzien is dan ook onhaalbaar en geen oplossing", volgens dokter Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent en Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.