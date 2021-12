Vrienden van vermoorde Sharon Gruwez (22) uit Boezinge vinden troost in pups van haar hond

Benz, de bordercollie van Sharon, is er wel nog. "In 2016 wou Sharon een hond. Ik zei "nee", maar van zodra hij er was, zag ik hem graag", vervolgt James. "Haar huisdier is het enige levend deel van Sharon dat nog bij ons is. Ik heb er veel aan, want Benz is altijd blij en doet me denken aan haar. Hij komt heel spontaan uit de hoek en doet dingen die je niet verwacht. Hij is leuk, speels en wordt door iedereen graag gezien, zoals Sharon. We lieten Benz dekken, omdat haar vrienden een pup wensten. Ze wilden ook een herinnering, iets van Sharon."