We krijgen in 2022 nog meer cyberaanvallen: "Net zoals virologen moeten wij constant op onze hoede zijn"

Even later, in mei, lagen verschillende websites van de overheid plat door een DDOS-aanval (cybercriminelen proberen massaal een website te bereiken waardoor die blokkeert, red.). Elektroketen Mediamarkt had te kampen met een ransomware aanval (waarbij cybercriminelen het computernetwerk blokkeren in ruil voor geld, red.), en amper een week geleden moest Defensie toegeven dat het met een ernstige cyberaanval te maken had. Alsof dat niet genoeg was, kregen mensen tientallen phishingberichten die ons geld proberen te ontfutselen. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal cyberaanvallen sterk gestegen (zie grafiek), met een paar uitschieters eind vorig jaar (tussen begin vorig jaar en nu is het aantal meer dan verviervoudigd, red.).