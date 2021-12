Wemmel zoekt schapen om nieuw bufferbekken te onderhouden

Het nieuwe bufferbekken komt achter de Vander Vekenstraat in Wemmel. "Het gaat om een terrein van bijna 13.000 m² en dat bufferbekken moet voorkomen dat de lager geleden gebieden richting Grimbergen overstromen bij hevige regenval", zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). "Het bekken heeft een capaciteit van 8.000 kubieke meter, maar zal het grootste deel van het jaar gewoon grasland zijn. En daarom zijn we op zoek naar schapen die er komen grazen. Tegen april volgend jaar moet het bufferbekken klaar zijn en dan hopen we ook de schapen gevonden te hebben. Kandidaten mogen zich melden op patmob@wemmel.be, besluit schepen Raf De Visscher.