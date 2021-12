Werken onderkant "brokkelbrug" in Gentbrugge lopen minstens 4 maanden vertraging op

De werken aan de brokkelbrug, het E17-viaduct in Gentbrugge, zullen zeker 4 maanden later af zijn dan eerst gepland. De wegbeheerder zou dan de onderkant van de brug volledig hersteld hebben. Enkele jaren geleden vielen er betonbrokken naar beneden op bussen en auto's die er geparkeerd stonden. Sindsdien is de parking er dicht.

"De deadline was eind dit jaar", geeftJef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer toe. "Maar sommige betonherstellingen waren niet goed gedaan. We zien daar nauwgezet op toe en enkele ingrepen moeten opnieuw gebeuren. Dat testen en opnieuw doen vraagt tijd, vandaar dat we niet voor de kerstvakantie klaar zijn."