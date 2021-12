Youssef zamelde met heel Ronse geld in voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië

Het blijft voor de Ronsenaars niet bij deze ene actie. Elidrissi is enkele weken na de overstromingen gaan kijken in Pepinster. "Het was moeilijk om dat allemaal in het echt te zien, dat had een impact." Omdat er nu nog mensen zijn die geen verwarming hebben in de winter en nood aan allerlei spullen, gaat Youssef volgende week samen zitten met het Rode Kruis van Ronse. Dat houdt contact met het Rode Kruis in Wallonië en bekijkt aan welke zaken de getroffen mensen nog nood hebben. Ook daarvoor zal nog ingezameld worden. "We zijn verrast dat er zoveel solidariteit was onder de mensen in Ronse, het heeft de mensen samen gebracht."