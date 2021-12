Zeker 37 doden bij brand op grote veerboot in Bangladesh

De oorzaak van de brand is niet bekend, maar dit soort ongelukken met veerboten komt wel vaker voor in Bangladesh. In april zijn 25 mensen omgekomen toen een andere veerboot zonk.

Bangladesh wordt doorsneden door grote rivieren zoals de Ganges en de Brahmaputra en tal van bijrivieren in een erg complexe delta. Die voeren massa's smeltwater van de Himalaya en het Tibetaanse Plateau naar de Golf van Bengalen. Veel transport in het land gebeurt dan ook met veerboten en die zijn niet altijd in goede staat.