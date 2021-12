Zeldzame "vis met handen" voor het eerst in 22 jaar gespot in Australië

Onlangs nog werd de roze handvis als een bedreigde diersoort geclassificeerd. De ontdekking biedt onderzoekers nu nieuwe perspectieven over de habitat en verspreiding van de vis, wat hoop biedt voor de toekomst van het dier. Volgens de wetenschappers is er meer onderzoek nodig om te bepalen hoeveel exemplaren er exact leven in het natuurgebied. Eenvoudig wordt dat niet: van de in totaal 14 verschillende soorten handvissen is de roze handvis degene die het minst vaak gespot wordt.