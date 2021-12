Zulte investeert fors in de jeugd de  komende jaren 

En dat is niet het enige wat de gemeente gaat doen voor de jeugd. Er wordt een woning verbouwd in Machelen-dorp die voor extra kinderopvang zal zorgen. Er wordt nieuw kunstgras gelegd voor de voetbalminnende jeugd. En er komt meer groen voor de uitbreiding van het Speelbos in Machelen. In het natuurgebied Gaverbeekse Meersen in Zulte zal er ook plaats voorzien worden voor de opvang van peuters.