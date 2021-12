10 kinderen met corona opgenomen in AZ Damiaan in Oostende: "Opvallend veel, maar allemaal lichte symptomen"

In het Oostendse ziekenhuis zijn sinds het begin van de coronacrisis uiteraard al vaker kinderen behandeld die besmet waren met het virus. Maar de voorbije week was er toch een opvallende piek, zegt woordvoerder Kevin Mollet: "We hebben in de loop van de voorbije week een tiental kinderen opgenomen. Op een gegeven moment waren er zeven tegelijk gehospitaliseerd. We hebben dan ook beslist om een aparte zone voor hen op te richten, zodat ze in veilige omstandigheden verzorgd konden worden."