Brusselse politie zal bioscopen die morgen open blijven niet controleren: "We hebben geen tijd"

Op zondag 26 december - morgen dus - sluiten zij hun deuren niet en blijven ze films spelen, mét publiek in de zalen. De vraag is of er controle zal volgen door de politie en of cinema-uitbaters en bezoekers gecontroleerd en beboet zullen worden. Dat zal dus niet systematisch het geval zijn.



"Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren", zegt woordvoerster van politie Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere. "We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden", voegt ze nog toe.

De Brusselse bioscopen die open blijven, leggen de beslissing van het Overlegcomité naast zich neer, omdat ze vinden dat ze al genoeg bewezen hebben dat de zalen veilig zijn voor het publiek en de werknemers.