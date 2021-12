Op de Expressweg in Brugge is donderdag een stevige crash gebeurd ter hoogte van de afrit aan de Vives-hogeschool. Een bestuurder van een personenwagen probeerde vanaf de linkerrijstrook nog de afrit te nemen. Dat het grondig foutliep, tonen de dashcambeelden van een vrachtwagenchauffeur. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was wel ernstig onder de indruk.