Duitse wapenexport piekte in laatste dagen onder bondskanselier Angela Merkel

De onlangs als bondskanselier aangetreden Olaf Scholz was onder Merkel vicekanselier en minister van Financiën. De vertrekkende regering keurde in haar laatste dagen dus nog heel wat deals goed, ook al was ze eigenlijk alleen waarnemend en worden belangrijke beslissingen in die hoedanigheid gewoonlijk vermeden. "Dit is een zware last voor de nieuwe stoplichtregering onder Scholz", zei Dagedel nog.