Ere-burgemeester van Sint-Truiden Jef Cleeren (CD&V) overleden

Begin dit jaar werd Cleeren nog geëerd op de eerste gemeenteraad van het jaar in Sint-Truiden. "Ik ben altijd heel oprecht gebleven, en ik heb altijd dicht bij de mensen gestaan", zei hij daar. "Wanneer iemand een vraag had, of er scheelde iets, dan ging ik zelf ter plaatse. En ik heb de mensen altijd veel getrakteerd. Dat is ook mijn tip aan het huidig bestuur. Wees altijd eerlijk tegen de gemeenschap, en zet je er elke dag voor in. Je moet je elke dag willen inzetten, anders hoef je er niet aan te beginnen."