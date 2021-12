Twee mensen raken gewond bij vermoedelijke gasexplosie in woning in Essen

De ontploffing deed zich voor rond 8.20 uur in een woning aan de Ericalaan in Wildert, bij Essen. De brandweer vermoedt dat een gaslek de ontploffing heeft veroorzaakt, maar dat wordt nog verder onderzocht. Toen de bewoner een sigaret wilde aansteken, ontplofte het vrijgekomen gas. Daarna ontstond een brand.

Er waren twee personen in de woning. Een 32-jarige man is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Een vrouw van 29 liep lichte brandwonden op. De woning is zwaar beschadigd en werd onbewoonbaar verklaard.

Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, kreeg de man de eerste zorgen bij de buren, zegt Jan Van Roey van de brandweer: "Bij brandwonden is koelen met water heel belangrijk tijdens de eerste 15 à 20 minuten. Dat is gebeurd in de badkamer van de buren, zodat de hulpdiensten zelf uitstekende zorgen hebben kunnen toedienen."