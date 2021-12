Kerstavond of niet: in ziekenhuizen in heel het land was gisteravond zorgkundig personeel van dienst om covid- én andere patiënten de nodige zorg te geven. Onze ploeg mocht een kijkje nemen op de dienst intensieve zorg van het UZ in Gent waar patiënten en verpleegkundigen er het beste van probeerden te maken.