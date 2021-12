De kickbokskampioen uit Luik die niet in corona geloofde: Fred "The undertaker" Sinistra (41) is overleden

Fred "The undertaker" Sinistra uit Luik staat in de vechtsportwereld bekend als een grote kampioen. Hij werd meerdere keren Belgisch, Europees en wereldkampioen kickboksen. Op donderdag 16 december werd zijn dood bekendgemaakt op zijn sociale media, wat een schokgolf teweegbracht. Vorige week vrijdag was er een groots eerbetoon door mensen uit de bokswereld in Luik, afgelopen dinsdag is hij begraven.

Details over de exacte omstandigheden van zijn dood zijn er niet. Wel werd Sinistra eind november op de afdeling intensieve zorg van het universitair ziekenhuis in Luik opgenomen met wat naar alle waarschijnlijkheid COVID-19 was. "Naar alle waarschijnlijkheid", want volgens Franstalige media was Sinistra een ontkenner van de coronapandemie. Naar verluidt zou hij zelfs het begrip "COVID-19" nooit hebben willen uitspreken.

In berichten die Sinistra op sociale media postte na zijn ziekenhuisopname, wordt alleszins met geen woord gerept over corona. "Ik moet helaas een bokskamp in de Franse stad Nîmes op 4 december annuleren. Ik walg ervan, maar ik leef nog dankzij mijn vrouw en mijn coach. Mijn longen worden aangevallen door veel ziektes. De ontstekingswaarden liggen op 165, terwijl het tussen 0 en 5 moet zijn", schreef hij cryptisch.