Drie leden van K-popgroep BTS besmet met coronavirus

Het gaat om RM, Jin en Suga. Ze hebben geen of slechts lichte symptomen. De Zuid-Koreaanse band bestaat in totaal uit zeven leden en heeft begin deze maand nog opgetreden in de Verenigde Staten. Het ging om hun eerste live optredens sinds het begin van de pandemie.

Nadien hadden ze vakantie en bij hun recente terugkeer in Zuid-Korea testten drie leden positief op corona. RM en Suga zaten nog in verplichte quarantaine na hun buitenlandse reis. Jin was al uit quarantaine na een eerste negatieve test, maar hij testte wat later toch positief en heeft lichte koorts, laat het management weten.