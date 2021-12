Rusland stuurt 10.000 soldaten terug naar kazernes na manoeuvres

Het leger hield de oefeningen in gebieden aan de grens met Oekraïne en in de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Er werd ook ver daarvandaan geoefend, onder meer in de Noord-Kaukasus en in Armenië.

Het leger zei dat het om regelmatige manoeuvres ging. Van meet af aan klonk het dat achter de oefeningen geen "agressieve plannen" van Rusland zaten. Het Westen begon zich zorgen te maken toen het te weten kwam dat Rusland in gebieden dichtbij Oekraïne tienduizenden soldaten had samengetrokken.