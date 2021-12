Coronabesmettingen met delta en omikron zijn nu gelijk in België, cijfers kunnen volgende week weer stijgen

Omikron is dan wel veel besmettelijker, de nieuwste variant zou minder ziekmakend zijn dan delta. Hoe zit het momenteel met de ziekenhuisopnames door omikron in het buitenland? "We zien dat in Amerikaanse staten zoals New York of Massachusetts het aantal gevallen op enkele weken met een factor 7 tot 10 is toegenomen, terwijl de ziekenhuisopnames veeleer met een factor 3 toenamen."

"We zien dat de doorstroming naar ziekenhuizen wat trager verloopt, wat goed nieuws is. Maar door de zeer snelle verspreiding en het oplopen van de curve krijg je toch nog heel wat ziekenhuisopnames. Ze zien nu ook in het Verenigd Koninkrijk - waar omikron al wat langer stevig oprukt in Londen, red. - een lichte stijging in het aantal ziekenhuisopnames." Molenberghs blijft daarom oproepen om het aantal persoonlijke contacten zo veel mogelijk te beperken bovenop de huidige maatregelen van de overheid.