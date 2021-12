Kerstmarkt van Oostende sluit door coronamaatregelen, ijspiste blijft wel open

Standhouders kregen vanavond te horen dat ze niet meer zullen kunnen openen. "Gisterenavond toen iedereen aan de feesttafel moest zitten, hebben we nog overlegd met de stad en de veiligheidsdiensten. Vandaag was er opnieuw overleg. In de late middag is uiteindelijk de beslissing genomen dat de maatregelen niet te handhaven zijn", aldus Quinten Goekint.

Concreet zullen meer dan 50 standhouders van "Winter in het Park" in het Leopoldpark en "Christmas Village" op het Vissersplein niet meer open gaan. "Een streep door de rekening", stelt Goekint. De ijspiste op de vijver van het Leopoldpark blijft wel nog zoals voorzien open tot 9 januari. Aan de schaatsbaan blijven ook de pop-uphorecazaken open. Bezoekers kunnen er wel pas op maandag opnieuw terecht, want de drankgelegenheden moeten eerst aangepast worden aan de nieuwe maatregelen.