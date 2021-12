Opnieuw duizenden pro-democratische betogers in Soedan, leger zet traangas in en sluit internet af

De pro-democratie betogers naderden het presidentiële paleis in de hoofdstad Khartoem toen de autoriteiten het traangas inzette. De betogers wilden het paleis bereiken omdat daar de overgangsautoriteiten zetelen onder legerleider Abdel Fattah al-Burhan.



Twee maanden geleden pleegde de man een staatsgreep. In de repressie die op coup volgde, vielen verschillende doden.

Ook vandaag was opnieuw opgeroepen tot massaal protest tegen deze militaire coup. Maar als reactie op het aangekondigde protest sloten de autoriteiten in de vroege ochtend eerst het mobiele internet af en vervolgens vielen de telefoonverbindingen uit.



Er werden ook verschillende bruggen over de Nijl afgesloten om betogers van wijken en voorsteden te verhinderen om het paleis te bereiken.

Toch verzamelden de betogers zich aan het begin van de middag met duizenden in de hoofdstad. In een zee van Soedanese vlaggen jouwden ze het leger uit, legerleider Burhan was kop van jut en ook premier Abdallah Hamdok kreeg verwijten naar het hoofd geslingerd. Hamdok is geen militair, hij werd na de coup van 25 oktober eerst aan de kant gezet, maar nam daarna zijn ambt als premier terug op.



Volgens de betogers legt de premier zich neer bij de huidige toestand en de verlening van het mandaat van legerleider Burhan. De betogers vragen het herstel van het burgerbestuur na de militaire coup.

Pro-democratische betogers beschuldigen het leger ook van het stelen van de revolutie, die ertoe heeft geleid dictator Omar al-Bashir in 2019 af te zetten.

Legerleider Burhan coup om "burgeroorlog te voorkomen"

Maar legerleider Abdel Fattah al-Burhan, heeft de militaire machtsovername van oktober verdedigd en beweerde dat het leger handelde om een ​​burgeroorlog te voorkomen. Burhan zei dat hij zich blijft inzetten voor de overgang naar een burgerregering, de verkiezingen zijn gepland in juli 2023. Maar het is niet duidelijk hoeveel macht die nieuwe burgerregering zou krijgen, aangezien deze onder militair toezicht zal staan. Bovendien heeft de legerleider gedreigd dat de protesten een soepele democratische overgang in de weg zullen staan.

Artsen vrezen "nieuwe golf van geweld"

Er zijn al verschillende weken protesten aan de gang. Vorig weekend trokken er eveneens duizenden mensen de straat op tegen de coup. Bij een confrontatie tussen de politie en de betogers zouden tijdens deze betoging meer dan 100 mensen gewond geraakt zijn, volgens lokale media. Het pro-democratische artsensyndicaat dat de slachtoffers van de repressie sinds 2018 registreert, vreest een nieuwe golf van geweld en "vraagt dat de wereld in het oog houdt wat er gaat gebeuren”in het land.

