"Let's go Brandon": VS-president Joe Biden slikt belediging tijdens kersttelefoontje, waar slaat het op?

"Let's go Brandon", waar slaat dat eigenlijk op? Je zou het er niet meteen uit afleiden, maar het is een obscene belediging aan het adres van president Biden. Vooral bij rally's van conservatieven en tegenstanders van Biden wordt de leuze al eens luid gescandeerd.



De belediging vindt zijn oorsprong bij een Nascar-autorally begin oktober in de staat Alabama. Een journalist interviewde winnaar Brandon Brown, toen mensen uit het publiek een obscene belediging begonnen te scanderen. "F*** Joe Biden" was duidelijk te horen, een niet mis te verstane boodschap aan het adres van de president.

Was het nu per vergissing, of in een poging om de aandacht af te leiden van het obscene gevloek tijdens een live-uitzending op televisie? In ieder geval vertelde de journalist aan Brandon Brown dat het publiek hem aan het toejuichen was met de kreet "Let's go, Brandon".

Het originele interview, dat je hieronder kan bekijken, vormde de aanleiding voor tal van memes. En voor een nieuwe slogan tijdens anti-Bidenbijeenkomsten.