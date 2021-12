BEKIJK - Sea Life Blankenberge ontfermt zich over schattige zeehondenpup op zoek naar zijn moeder

De mensen van het NorthSealTeam, een vzw die zeehonden monitort op het strand en wandelaars op afstand houdt, had de zeehond al twee dagen in het oog op het strand. Donderdagavond kroop het diertje over de zeedijk in De Haan. De organisatie verwittigde daarop Sea Life. De pup is in relatief goede conditie, maar bevindt zich nog steeds in de kritieke fase. Het moet zo snel mogelijk vaste voeding leren eten om de overlevingskansen te verhogen, klinkt het. Bekijk de beelden hierboven.