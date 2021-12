Uitbarsting vulkaan op La Palma "officieel voorbij"

"Schade meer dan 900 miljoen euro"

De vulkaan op het Canarische eiland barstte op 19 september voor het eerst in vijftig jaar uit. Door de lava werden duizenden gebouwen en ook stukken landbouwgrond vernietigd. Meer dan 7.000 mensen werden geëvacueerd. Ook konden mensen regelmatig hun huizen niet uit, wegens de giftige zwaveldampen die vrijkwamen. De schade van de uitbarsting wordt geschat op meer dan 900 miljoen euro. Het ging om de langste uitbarsting op het eiland sinds in 1500 is begonnen met de registratie ervan.