Veel rook in omgeving van Gent door bedrijfsbrand

Iets voor vijf uur vanmorgen kwam de oproep binnen bij de brandweer. Er woedde een brand bij een verpakkingsbedrijf op de Antwerpse Steenweg, op de grens tussen Gent en Lochristi. De brandweer van Gent is met de grote middelen ter plaatse, maar heeft de exacte brandhaard nog niet gevonden. Die bevindt zich in een loods van 4.500 vierkante meter groot, maar er hangt te veel rook in de loods en de temperatuur is er ook te hoog om brandweermensen naar binnen te sturen. De rook verspreidt zich ook tot over de R4, de ring rond Gent. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de omgeving om ramen en deuren dicht te houden.