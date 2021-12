Woede in Zuid-Afrika om verkoop van sleutel van celdeur van Nelson Mandela: "Grote symbolische waarde"

De sleutel zou samen met nog andere memorabilia geveild worden zoals tennisracket, een hometrainer, pennen en een zonnebril. Het was de dochter Makaziwe Mandela-Amuah, die het veilinghuis zou benaderd hebben om deze voorwerpen te verkopen. De opbrengst is bedoeld om een herdenkingstuin te helpen aanleggen in Qunu, waar Mandela is begraven. De sleutel is het enige element van veiling dat door de bewaker wordt aangeboden.