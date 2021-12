Vlaamse fan ontwerpt kerstgroet voor Teletekst in Nederland: "Magisch"

Ook in andere landen waar Teletekst nog bestaat, is het een traditie om met Kerstmis speciale kerstafbeeldingen te ontwerpen. In Nederland was oud-Teletekstredacteur Ronald Swart jarenlang de vaste ontwerper van de kerstafbeelding op Teletekst. Volgens hem is de respons op de kerstwensen nog altijd groot.

"Zeker nu ook de 101 (de nieuwspagina met een overzicht van de titels, red), een erg beladen pagina. Vooral in deze tijd is het dan fijn om even iets anders te laten zien", zegt Swart aan de NOS.