Wapens gevonden tijdens huiszoeking bij deurwaarder

Het parket bevestigde aan persagentsschap Belga dat er enkele dagen geleden een huiszoeking heeft plaatsgevonden in zowel het kantoor als de privéwoning van de gerechtsdeurwaarder. Het gaat om een gerechtelijk onderzoek naar de man in kwestie omdat hij bij het uitoefenen van zijn beroep sommen geld voor zichzelf zou hebben gehouden.

Er volgde een huiszoeking. "En hierbij werden informaticadragers evenals documenten en, al dan niet vergunde, wapens in beslag genomen", stelt het Brussels parket. De wapens zouden onverwacht gevonden zijn. In het kader van het onderzoek worden de in beslag genomen gegevens verder geanalyseerd, meldt het Brussels parket nog.