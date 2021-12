Mogelijk recordtemperaturen in laatste dagen van 2021: kwik kan komende week tot 15 graden klimmen

"Dat komt door een aanvoer van subtropische tot tropische lucht uit Afrika", zegt Deboosere. "We moeten eerst nog afwachten of het effectief tot 15 graden warm wordt, maar als dat het geval is, krijgen we in de laatste dagen van 2021 en de eerste van 2022 recordtemperaturen. Minstens sinds 1892 is het dan bij ons niet zo warm geweest deze tijd van het jaar."