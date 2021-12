Gewapende indringer opgepakt aan Windsor Castle, waar Britse Queen kerstdagen doorbrengt

Het ziet er niet naar uit dat de plannen van de Queen en haar familie in de war werden gestuurd door het incident. Wat later op de ochtend zijn kroonprins Charles, zijn vrouw Camilla en andere leden van de familie gewoon naar de kapel op het domein gegaan voor een kerstdienst. Koningin Elizabeth zelf is vandaag niet publiekelijk verschenen.

Wel was er haar traditionele - vooraf opgenomen - kersttoespraak. De 95-jarige Queen had het onder meer over haar in april overleden echtgenoot prins Philip. Elizabeth was openhartig over het gemis dat zij en haar familie voelen. "Ook al is het voor velen een tijd van vreugde, het kan voor sommigen die geliefden hebben verloren een zware tijd zijn. Dat begrijp ik dit jaar maar al te goed."