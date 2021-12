Zeker 27 doden bij twee ongevallen met migrantenboten nabij Griekse eilanden

De migranten en vluchtelingen proberen het Griekse vasteland of Italië te bereiken via de Turkse Egeïsche kust of via andere landen in het oostelijke Middellandse Zeegebied.



Volgens de Griekse minister van Scheepvaart gaan de mensensmokkelaars steeds driester te werk: " ze geven ze niets om mensenlevens". Zo zetten ze volgens de minister "tientallen mensen zonder reddingsvesten op boten, die niet eens aan de meest elementaire veiligheidsvoorschriften voldoen".