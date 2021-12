4 schapen doodgebeten in wei in Bree: ”We willen weten of de wolf het kanaal is overgezwommen”

“Onze veerarts is ter plaatse geweest en zag dat het waarschijnlijk om een wolvenaanval gaat, want twee schapen hadden de typische keelbeet”, vertelt Jeroen Denaeghel van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). “Er zijn DNA-stalen genomen want we willen weten of het over de Limburgse wolven gaat of dat het gaat om een wolf uit Nederland of Duitsland.” De wei ligt aan de overkant van het kanaal buiten het normale risicogebied van de wolf. “We willen weten of de wolf het kanaal is overgezwommen of dat het gaat om een zwervende wolf uit het buitenland”, aldus Denaeghel.