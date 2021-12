Borgerhoutse cultuurhuizen "begraven de cultuur" in Te Boelaerpark

"De theaters en bioscopen moeten dicht, maar begrafenissen mogen doorgaan. Dan is de keuze snel gemaakt en dan gaan we maar begraven. We willen een zeer duidelijk signaal geven: dit kan niet. We staan achter coronamaatregelen want het virus is afgrijselijk, maar je moet wel consequent zijn", zegt initiatiefnemer Koen Huybrechts van De Theatergarage.