Ook bowlingfederatie trekt naar Raad van State tegen sluiting, zeker 20 zaken van plan om toch open te blijven

Net zoals voor bioscopen en theaterzalen, ging vanmorgen ook de verplichte sluiting voor bowlingzalen in. Maar de sector vecht die sluiting nu aan. "Het is discriminatie, want andere sporttakken mogen wel openblijven. Ook wij hebben een officiële competitie. Ook is het niet eerlijk dat ook onze bar dicht moet, terwijl de horeca open is", zegt Renaud Honhon van Recrea België, die onder meer de bowlingzalen vertegenwoordigt.