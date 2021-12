Deel cultuursector boycot nieuwe maatregelen, politiek lijkt oogje dicht te knijpen: "Ondermijnt de geloofwaardigheid"

Lachaert erkent voorts dat het "zeer hard" was dat de extra maatregelen die het Overlegcomité beslist heeft, "exclusief in 1 sector terechtkwamen".

Opmerkelijk, want Open VLD is ook de partij van premier Alexander De Croo die vrijdag nog voor onze camera zei dat het niet zo is dat de cultuursector geviseerd werd.

"We hebben een maatregel genomen die gaat over alle activiteiten binnen, niet alleen over cultuur", zei De Croo toen. "Laten we zien hoe de cijfers evolueren. Als we ze onder controle kunnen houden, kunnen we snel weer dingen versoepelen. Nu kunnen we beter voorzichtig zijn."