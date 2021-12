Coronablog: Nieuwe maatregelen gaan vandaag in, cultuursector protesteert

In China is zaterdag het hoogste aantal binnenlandse besmettingen in één dag tijd geteld sinds de start van de pandemie. Dat komt vooral door de corona-uitbraak in de stad Xi'an, in het noorden van het land. De stad met 13 miljoen inwoners, die al vanaf donderdag op slot zit, registreerde zaterdag 155 in eigen land overgedragen gevallen van symptomatische COVID-19. Een dag eerder waren dat er nog 75.

In heel China werden gisteren 158 binnenlandse besmettingen vastgesteld. Dat is het grootste aantal sinds China begin 2020 zijn nationale corona-uitbraak onder controle wist te krijgen. Het zou niet gaan om infecties met de omikronvariant van het coronavirus. Die variant zou alleen bij enkele buitenlandse reizigers en in het zuiden van China zijn geconstateerd.

In Xi'an zijn nu tussen 9 en 25 december in totaal 485 mensen met een lokaal overgedragen, symptomatische COVID-19-besmetting geteld. Door de lockdown in de stad mogen inwoners nog slechts sporadisch naar buiten.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus begon voor zover bekend in de stad Wuhan. China telt echter al heel lang veel minder gevallen dan andere landen. Dat komt deels door het uiterst strenge beleid, waarbij onmiddellijk lockdowns worden ingevoerd als er een besmetting in een stad is vastgesteld.

De Chinese autoriteiten zeggen dat ook enkele besmettingen in hoofdstad Peking zijn terug te leiden tot de uitbraak in Xi'an. Daar worden vanaf februari de Olympische Winterspelen gehouden. China wil er daarom voor zorgen dat er zo min mogelijk coronagevallen in die stad zijn.