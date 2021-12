Duizenden mensen protesteren in Brussel tegen sluiting cultuursector: "We voelen ons enorm geviseerd"

"De betoging is bedoeld om de ongelijkheid en irrationaliteit van de regels aan te kaarten. Na twee jaar stilstand is dat een heel belangrijke boodschap", legt organisatrice Katrien Vermeire uit. "Het is een warme oproep dat we opnieuw open mogen, want we hebben al heel wat geïnvesteerd en ontwikkeld om dat wel te doen. We voelen ons enorm geviseerd", zegt ze.