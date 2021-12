Drie kerstkindjes geboren in Heilig Hart Ziekenhuis Leuven

Asya-Barin uit Herent was thuis tot ze plots in de kerstnacht weeën kreeg. "Ik wist niets eens dat het weeën waren, maar we trokken toch naar het ziekenhuis. Het plan was eigenlijk dat ik maandag de 27ste zou bevallen. Maar nu is ons zoontje er al, hij heet Hüseyin Yunus . Het is mijn eerste kindje, het was wat pijnlijk, maar alles is vlot verlopen. Hij is om één uur geboren. Wij vieren Kerstmis eigenlijk nooit, maar nu hebben we een goede reden.