Enthousiaste bezoekers op Winterwandeling in Bokrijk: “We komen een frisse neus halen”

Ook voor een groep vrienden is het fijn om in groep buiten te wandelen. “Want we hebben een beetje te veel gegeten en gedronken”, lacht een man. “Nee even serieus, het is hier altijd heel gezellig.” Twee vriendinnen zijn meer gefascineerd door de omgeving: “We komen naar de lichtjes en naar de dieren kijken. Het is ook fijn dat er zo veel volk is, dat hadden we niet verwacht.”