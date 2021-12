Knetterend haardvuur op Kerstmis is kijkcijfersucces in Nederland

De vuur-special is een voorbeeld van slow tv, het televisiegenre waarbij een lange marathon-uitzendingen beelden tonen van iets alledaags zonder dat er stukken uitgeknipt worden. In Noorwegen werden ook al treinritten en rondvaarten van cruiseschepen uitgezonden als slow tv. Een Belgisch voorbeeld was het programma "Voor de Ronde", waarin je in 2017 zeven uur lang kon kijken naar Ruben Van Gucht die het parcours van De Ronde van Vlaanderen fietste.